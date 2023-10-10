أرض مصرية.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قالت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بـ سيناء، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تطلب من الفلسطينيين النزوح إلى هناك.

وأوضحت أورون، أن “إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حددت الحدود بين البلدين”.

وأكدت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أن “سيناء أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قضية توطين الفلسطينين فى سيناء أمر غير وارد لدى الشعب الفلسطينى وقيادته.

وأضاف الحرازين لـ"صدى البلد"، أن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل كل فلسطينى، لأن فلسطين هى أرض الشعب التى لا غنى ولا بديل عنها".

وأوضح الحرازين، أن التهديدات التى أطلقتها حكومة الاحتلال وبعض سياسييها بدعوة المواطنين إلى مغادرة غزة والذهاب باتجاه سيناء لن تلقى قبولا أو تعاطيا رغم اشتداد الضربات العسكرية الإسرائيلية واستهداف المدنيين والأبراج والمنشآت السكنية في قطاع غزة.