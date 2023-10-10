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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤامرة إسرائيلية.. محمد أبو العينين يرفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

رفض النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فكرة مطالب الجانب الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بالنزوح إلى سيناء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحمل مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ومصر.

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أبو العينين: مصر لن تفرط في شبر واحد وأراضي الدولة ليست مستباحة

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث الآن من إسرائيل في غزة يغذي الإرهاب في المنطقة، متابعا “أقول للشعب الفلسطيني الهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

 

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن على الشعب الفلسطيني عمل نزوح داخلي في إسرائيل وعدم ترك الأرض مهما كلف الأمر، ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.


 

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