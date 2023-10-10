أبو العينين: مصر لن تفرط في شبر واحد وأراضي الدولة ليست مستباحة

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر لن تفرط في شبر واحد والأراضي المصرية غير مستباحة، متسائلا :"أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان".

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، مستدركا أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، متابعا أننا كلنا ضد ما يحدث تماما.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم أن حدود مصر مهددة من الأعداء، وأدعو المصريين لدعم السيسي لمواجهة الأعداء.