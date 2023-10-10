مستشار الرئيس: ضرورة تضافر الجهود في الفترة المقبلة لتنمية سيناء

قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية، إن المشروعات القومية التي تشهدها سيناء خير دليل علي حرص القيادة السياسية علي تنمية سيناء، مطالبا بضرورة الاهتمام بالتعليم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية ل بشيوخ وعواقل محافظه جنوب سيناء، بحضور عدد من نواب البرلمان وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية على كافه المستويات وبحث بعض المشكلات والعمل على توفير حلول لها في أسرع وقت ممكن، وتأتي تلك اللقاءات المستمرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أحمد جمال الدين إلى أن تلك اللقاءات تعبر عن أهمية الوعي ودوره في تطوير المجتمعات المحلية وضرورة تضافر الجهود في الفترة القادمة لتنمية سيناء، والحفاظ على مقدرات الوطن، كما حث الأهالي على ضروره الاهتمام بالتعليم في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضخمة وذلك خير دليل على حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء

وفي نهاية اللقاء استمع اللواء احمد جمال الدين إلى العديد من المقترحات والآراء من قبل الشيوخ والعواقل.



لقاء مستشار رئيس الجمهورية

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