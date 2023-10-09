إضاءات خافتة وسط الجبال لطريق دير سانت كاترين.. مناظر رائعة لمشروع التجلي الأعظم

تسطع اضاءات خافتة بشكل ذهبي وسط الجبال علي طريق دير سانت كاترين لتشكل مناظر رائعة خلابة لمشروع التجلي الأعظم الذي من خلاله تم تطوير مدينة سانت كاترين لتصبح مدينة عالمية للسياحة الدينية.



وتم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية الأساسية للمشروع التجلي الأعظم وقال اللواء طلعت العناني مساعد محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، إنه تم الانتهاء من إضاءة الطريق المؤدي للدير بشكل يناسب طبيعة سانت كاترين مشيرا إلي إن الاعمال مازالت مستمرة وتسير علي قدم وساق.



ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظم سيحول مدينة سانت كاترين إلى مقصد عالمي للسياحة الدينية والبيئية و الاستشفائية والأثرية، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى نحو 4 مليار جنيه.



وأوضح فودة، أنه يجري إحداث طفرة تنموية بسانت كاترين في كافة المجالات، وذلك ضمن خطة الدول لجذب أكبر عدد من السائحين إليها، اعتمادا على موقعها الجغرافي المتميز والفريد، وما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية أثرية ودينية، وبيئية.



وأوضح أن خطة تطوير مدينة سانت كاترين لا تتوقف عند مشروع " التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بالمدينة فقط، وإنما تعمل المحافظة بالتوازي مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "التجلي"، على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية بالمدينة، وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية، إحداهما الكهرباء، والثاني تطوير الطرق الداخلية، والثالث تحسين البيئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 17,5 مليون جنيه، وتتضمن خطة تطوير الطرق الداخلية تتضمن رصف طريق السعال بطول 2 كيلو متر، وفي مجال الكهرباء سيجري إنارة 4 محاور رئيسية بطرق الاسباعية، الشيخ عواد، السعال، باستخدام ما يقرب من 600 عمود إنارة، أما في مجال تحسين البيئة فسيجري تزويد المدينة بمعدات نظافة على أعلى مستوى.



وأكد أن هذه الأعمال تكون بجانب مشروع التجلي الأعظم سيحول المدينة إلى قلعة للسياحة الدينية والأثرية والبيئية والاستشفائية، ويستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نحو 1000 غرفة بالمدينة، لتغذية إقامة السائحين المترددين عليها من خلال اتاحة الإقامة بهذه الغرف من 2 إلى 4 أيام أي تحويلها إلى سياحة البرامج الأسبوعية، بعدما كانت السياحة في المدينة تعتمد في المقام الأول على سياحة اليوم الواحد، نظرا لعدم توافر الغرف الفندقية التي تستوعب السائحين المترددين عليها.



وأشار إلى أن مشروع " التجلي الأعظم" يتضمن إقامة 14 مشروعا، منهم مركز مؤتمرات على أعلى مستوى لتنشيط سياحة المؤتمرات بالمدينة، ومركز الزوار الذي يتيح لزائري المدينة على التعرف على المقومات السياحية التي توجد بها، وذلك بكافة لغات العالم من خلال بانوراما صوتية مع عرض مرئي لهذه المناطق لتشويق السائحين وتشجيعهم على زيارة هذه المناطق، كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء عددا من الشاليهات، وفندق جبلي، وتطوير المطار لزيادة طاقته الاستيعابية.



وأكد المحافظ، أن العمل لتطوير المدينة يجري على قدم وساق سواء في مشروع "التجلي الأعظم"، أو مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لافتا إلى أنه بلغ عدد العمال الذين يعملون في مشروع التجلي أكثر من 4 آلاف عامل، لمحاولة الانتهاء منه في المواعيد المقررة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وتابع المحافظ، وتطوير طريق الطور - سانت كاترين بطول 100 كيلو متر، وعرض 24 متر بتكلفة تصل إلى نحو 4 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به نحو 95%، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 60 ميجا وات، لخدمة المدينة خاصة مع زيادة المنشآت العمرانية طبقا لمخطط مشروع " التجلي الأعظم، إضافة إلى أنه جاري التصديق على إنشاء خط مياه بطول 140 كيلو متر بداية من مدينة أبورديس حتى سانت كاترين، بتكلفة 200 مليون جنيه، لتصل إجمالي كمية المياه الخاصة بالمدينة إلى نحو 6 آلاف متر مكعب يومي بالمدينة بدلا من 2000 متر مكعب، بهدف سد احتياجات المواطنين والسائحين، بجانب تنمية القطاع الزراعي.

وأضاف أنه جار تطوير شبكة الصرف الصحي في المدينة بالكامل، ضمن مشروع التجلي، و الانتهاء من إنشاء مخر رئيسي من منطقة وادي الراحة حتى يلتقي بالمخر الفرعي القادم من الأودية ليصب مياه السيول في حوض يتسع لنحو مليون متر مكعب كن المياه.



وقال المحافظ، إن تطوير المدينة لم يقف عند هذا الحد، بل جاري عرض رؤية مستقبلية لاستمرار أعمال التطوير بها بتكلفة تصل إلى نحو 94 مليون جنيه، مع الحفاظ على المكتسبات التي سيجري تحقيقها من خلال مشروع التجلي، ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتتضمن هذه الخطة رصف طرق داخلية بطول يتراوح من 5 إلى 8 كيلو، بداية من مدخل قرية السعال، واستكمال رصف طريق الشيخ عواد، بطول 3 كيلو مترات بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 19 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة صرف صحي بمنطقة السعال بتكلفة تقدر بنحو 10 مليون جنيه، وأيضا استكمال شبكة الصرف الصحي بمنطقتي " المروة، المعاداة"، وتوصيل خط مياه بمنطقة المروة حتى السعال بطول 5 كيلومترات، وبتكلفة تقدر بنحو 10 مليون جنيه، وإنشاء شبكة مياه بقرية الطرفة حتى منطقة المروة، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، وإنشاء خزان مياه بقرية السعال بسعة 200 متر مكعب، وإنشاء مخبز بادي " نصف آلي" بقرية الطرفة بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه، وإقامة 70منزل بدوي بقريتي الطرفة والسعال بتكلفة تقدر بنحو 35 مليون جنيه.



واضاف الشيخ احمد ابو راشد مستشار الدير لشئون القبائل بسانت كاترين ان مشروع التجلي إضافة كبيرة لسانت كاترين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك البقعة المباركة والتي سوف تكون رائدة في السياحة الدينية .

مشروع التجلي الاعظم

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