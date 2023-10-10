في ظل جرائم إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي لديه نقطة واحدة بيضاء

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد، من بروكسل إنه لم يصدر أي قرار من أوروبا بوقف الدعم لإسرائيل، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لديهم نقطة واحدة بيضاء بأن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب.



وأضاف مجدي يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تعول على مصر الكثير لحل الأزمة وإنهاء هذه الحرب، متابعا أن مصر دولة مركزية في المنطقة.



وأشار مراسل قناة صدى البلد، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعول على مصر بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ولم تتخلى عن إسرائيل.