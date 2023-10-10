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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ظل جرائم إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي لديه نقطة واحدة بيضاء

قطاع غزة
قطاع غزة

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد، من بروكسل إنه لم يصدر أي قرار من أوروبا بوقف الدعم لإسرائيل، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لديهم نقطة واحدة بيضاء بأن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب.

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وأضاف مجدي يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تعول على مصر الكثير لحل الأزمة وإنهاء هذه الحرب، متابعا أن مصر دولة مركزية في المنطقة.


وأشار مراسل قناة صدى البلد، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعول على مصر بشأن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ولم تتخلى عن إسرائيل.

مجدي يوسف قناة صدي البلد الاتحاد الأوروبي إسرائيل الحرب أحمد موسى القضية الفلسطينية

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