قطاع الذئاب .. أسامة كمال: إسرائيل تنتهك خصوصية الشعب الفلسطيني

وجه الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج “مساء دي ام سي” المذاع على فضائية dmc، رسالة للشعب الفلسطيني بأن الشعب المصري بأكمله داعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

تطبيق الذئب الأزرق

أوضح ،كمال، ان اسرائيل تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة الشعب الفلسطيني وأنتهاك خصوصيته، وهي تعتبر فصل جديد من فصول الأنتهاك الإسرائيلي لحقوق البشر، فقررت سلطات الاحتلال ان تستخدم “قطيع الذئاب” وهي تقنية عبارة عن قاعدة بيانات واسعة عن الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية تشمل مكان اقامتهم وافراد عائلاتهم، واقاموا تطبيق يسمي ب" الذئب الأزرق"، تم توزيعه على هواتف زكية للجنود الإسرائيلية للتعرف على الوجه لترسيخ نظام الفصل العنصري، فعند مقابلة الإسرائيلي بالجندي الفلسطيين يتم ارسال شكله الى قاعدة بيانات إسرائيلية.