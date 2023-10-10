إبراهيم عيسى: اليمين الإسرائيلي انكشف في طوفان الأقصى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حركة حماس في الانتفاضة التي قامت بها السبت الماضي والتي عرفت بـ"طوفان الأقصى" أنقذت نتنياهو واليمين الإسرائيلي من فشلهم، موضحًا أنه رغم أنه كشف وأسقط كبرياء إسرائيل إلا أنه مثل أزمة كبيرة ولم تكن حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "اليمين الإسرائيلي انكشف في طوفان الأقصى واستخدم لصالحه هوس التدمير"، وأن ما قامت به حركة حماس في أسرى المدنيين والمسنين جعل العالم يحتشد ضد القضية الفلسطينية وجعلهم ينسون جرائم إسرائيل.