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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا شديدا لمنصة إكس بسبب حماس

منصة إكس
منصة إكس

وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى منصة إكس من نشر معلومات مضللة يخص هجمات حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وقال بوريل في تصريحات له، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تمسهم بشكل مباشر.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك ضرورة لوقف التصعيد بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بقطاع غزة.

وتابع بوريل: أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف.

 

الاتحاد الأوروبي منصة إكس حماس المقاومة الفلسطينية قطاع غزة

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