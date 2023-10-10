قذائف هاون أُطلقت من سوريا.. إسرائيل تحت القصف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قذائف هاون أُطلقت من سوريا بمناطق مفتوحة في شمال إسرائيل.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود أنباء عن وصول قوات من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى مستوطنة عسقلان بطائرات شراعية.

كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع رجال المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة عسقلان.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل”، قالت سلطات الاحتلال في عسقلان، إن “ضباط الشرطة والجنود يخوضون معركة بالأسلحة النارية مع رجال المقاومة الفلسطينية عند تقاطع خط أنابيب عبر إسرائيل، جنوب المستوطنة”.

ودوت صفارات الإنذار من جديد في مستوطنة عسقلان تحذيرا من هجوم صاروخي.