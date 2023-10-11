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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

الشمس
الشمس

كشف جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية .

 

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وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "الشمس عبارة عن جسم ملتهب به انفجارات وبقع شمسية ويتم تصنيف النشاط الشمسي في دورات زمنية ومتوسط الدورة 11 سنة".

 

وأضاف جاد القاضي: "الدورات الشمسية قد تشهد عواصف شمسية وانفجارات وبقع شمسية كثيرة".

 

وتابع جاد القاضي: "الدورة الشمسية الحالية متوسطة النشاط ، وفي حالة حدوث عواصف شمسية تؤثر على بعض المناطق وتؤثر على الشبكات اللاسلكية".

 

وأكمل جاد القاضي: "الشمس تبعد عن الأرض بمسافة 8 دقائق ضوئية ويمكن توقع النشاط الشمسي الذي يمكن أن يحدث قبلها بـ 3 أيام".

 

ولفت جاد القاضي: "لا يوجد توقع لأي شيء غير طبيعي قادم من الشمس خلال الثلاثة أيام المقبلة".

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