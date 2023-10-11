معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

كشف جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية .

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "الشمس عبارة عن جسم ملتهب به انفجارات وبقع شمسية ويتم تصنيف النشاط الشمسي في دورات زمنية ومتوسط الدورة 11 سنة".

وأضاف جاد القاضي: "الدورات الشمسية قد تشهد عواصف شمسية وانفجارات وبقع شمسية كثيرة".

وتابع جاد القاضي: "الدورة الشمسية الحالية متوسطة النشاط ، وفي حالة حدوث عواصف شمسية تؤثر على بعض المناطق وتؤثر على الشبكات اللاسلكية".

وأكمل جاد القاضي: "الشمس تبعد عن الأرض بمسافة 8 دقائق ضوئية ويمكن توقع النشاط الشمسي الذي يمكن أن يحدث قبلها بـ 3 أيام".

ولفت جاد القاضي: "لا يوجد توقع لأي شيء غير طبيعي قادم من الشمس خلال الثلاثة أيام المقبلة".