اكتشاف مجرة جديدة تفوق حجم الشمس |تفاصيل

تمكن تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا من اكتشاف مجرة في الفضاء أضخم بـ 1.1 تريليون مرة من الشمس التي تدور حول كوكبنا ويُسمىNGC 612، كما التقط صورة له.





المجرة المكتشفة حديثًا NGC 612 ليس بحجم درب التبانة، فالمجرة التي نعيش فيها أكبر بحوالي 1.5 تريليون مرة من كتلة الشمس.





وفقًا لإصدار جديد حول الصورة المرئية الجديدة NGC 612، تندرج هذه المجرة ضمن بعض التصنيفات التي تجعل مراقبتها مثيرة للاهتمامبشكل خاص بالنسبة لنا.





والأكثر إثارة للاهتمام أنها مجرة نشطة، في المجرات النشطة، يعمل ثقب أسود هائل على تقوية المنطقة المركزية لتكوين قلب مجري نشطبشكل لا يصدق.





وهذا القلب بدوره ينفث نفاثات من الغاز بسرعة تقارب سرعة الضوء، ونتيجة لكل ذلك، تصبح البقعة المركزية أيضًا مضيئة جدًا لدرجة أنهاتتفوق على الضوء المشترك لكل نجم في المجرة نفسها.





على الرغم من أن الرؤية الجديدة لتلسكوب هابل الفضائي لـ NGC 612 هي من الحافة، مما يعني أننا نراها من زاوية جانبية، فمن السهلاستنتاج المشهد الذي يحدث في المنتصف.





والجدير بالذكر أن المجرة تتضمن ما يسمى بـ "الانتفاخ المركزي" وتوضوح الصورة الجديدة بأن هناك مناطق برتقالية وحمراء داكنة وهيتعبر عن مستوى من المادة يسمى "قرص المجرة"، وهذا هو المكان الذي يوجد فيه الغبار وغاز الهيدروجين البارد، وهو المكان الذي يحدث فيهتكوين النجوم (وإن كان متفرقًا) في NGC 612.





يسلط الإصدار أيضًا الضوء على كون NGC 612 هي مجرة سيفرت، مما يعني أنها تنبعث منها كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراءعلى الرغم من رؤيتها أيضًا في الضوء المرئي.





فقد تعتبر الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء هي شكل من أشكال الضوء غير مرئي للعين البشرية. ومع ذلك، هناك أدوات يمكنها التقاطإشارات الأشعة تحت الحمراء للكشف عن تلك المصادر المخفية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي و تلسكوب هابل الفضائي، وهي الطريقة التي تم بها إنشاء هذه الصورة جزئيًا.