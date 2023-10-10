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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

انقطاع الإنترنت
انقطاع الإنترنت

هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا؟.. لا يزال يتساءل الكثيرون من المواطنين حول العالم عن حقيقة انقطاع خدمة الإنترنت غدا الأربعاء .

 

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي وكذا عدد من التقارير الإخبارية، معلومات تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت عالميا 11 أكتوبر.

 

عاصفة شمسية

 

واستندت التقارير والأخبار والمنشورات المتداولة حول انقطاع الانترنت، إلى تحذير وكالة "ناسا" من احتمالية وقوع عاصفة شمسية، والتي تؤثر على الأرض.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة انقطاع الإنترنت حول العالم .. تابع الفيديو جراف التالي:

الانترنت حول العالم حقيقة انقطاع خدمة الإنترنت ناسا عاصفة شمسية

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