عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا؟.. لا يزال يتساءل الكثيرون من المواطنين حول العالم عن حقيقة انقطاع خدمة الإنترنت غدا الأربعاء .

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي وكذا عدد من التقارير الإخبارية، معلومات تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت عالميا 11 أكتوبر.

عاصفة شمسية

واستندت التقارير والأخبار والمنشورات المتداولة حول انقطاع الانترنت، إلى تحذير وكالة "ناسا" من احتمالية وقوع عاصفة شمسية، والتي تؤثر على الأرض.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة انقطاع الإنترنت حول العالم .. تابع الفيديو جراف التالي: