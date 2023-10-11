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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها وزوجها، وقد ظهرت كارمن سليمان بإطلالة كاجوال ناعمة.

 

تفاصيل إطلالة الفنانة كارمن سليمان

 

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة كاجوال، وقامت بإرتداء بنطال جبردين واسع باللون اللبني وعليه توب كت باللون الأبيض، وعليه جاكيت جينز باللون الثلجي.

 

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وتركت كارمن سليمان شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تتكلف كارمن سليمان في وضع المكياج، فقامت  بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل باللون البني والماسكرا.

 

واكتفت كارمن سليمان بارتداء الإكسسورات فقد اكتفت بإطلالة ناعمة وبسيطة.

 

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