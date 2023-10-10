يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في أبو ظبي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر حذاء الفنانة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري ، بفستان باللون الأسود متوسط الطول وبنصف كم، واختارت عليه حذاء جلد لامع باللون البينك، وبفيونكة من الخلف.

وكان حذاء ياسمين صبري من ماركة Jimmy Choo ، ووصل سعره إلى 4,595 ريال سعودي، اي ما يعادل 37,856 جنية مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون الكشميري.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على أكتافها بتسريحة أنسيابية وناعمة، والتى تتناسب مع ظهورها اللافت.

وأكملت ياسمين صبري، إطلالتها بإرتداء الإكسسورات، فقد اختارات كولية واسورة وقرطين من الألماس، وهو ما تناسب مع إطلالتها المميزة.

حذاء ياسمين صبري