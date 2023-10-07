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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

انغام
انغام

شاركت النجمة أنغام صورة لها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وجذابة.

 

سعر قميص أنغام الاسود

 

وارتدت أنغام، قميص طويل باللون الاسود من الحرير، وبأكمام طويلة .

 

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وكان قميص أنغام من ماركة Loewe، ووصل سعره إلى 6,300 ريال سعودي، أي ما يعادل 51,506 ألف جنيه مصري.

 

وقامت أنغام بترك خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا عبر اكتافهل وظهرها بتسريحة انسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت أنغام إطلالتها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت للشفاه اللون الكمشيري، مع الكحل الأسود، والماسكرا والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

 

واختارت أنغام إكسسورات تتناسب مع تفاصيل إطلالتها، وهو ما أبرز من رقتها وأناقتها.

 

انغام
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