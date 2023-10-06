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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها، صورا جديدة، خلال وجودها في العاصمة القطرية، الدوحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

 

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

 

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي جمبسوت باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، وبأكمام طويلة، ويتوسطه حزام بنفس اللون، واختارت حذاء باللون الفضي.
 

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وأعادت  سيرين  خصلات شعرها إلى الوراء “ذيل حصان”، ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الأحمر النبيتي القاتم للشفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو، والكحل باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.

 ولم تتكلف  سيرين  في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت باختيار قلادة وقرطين وخاتم باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ومتناغمة.

 

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين سيرين عبد النور إطلالة سيرين عبد النور تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور

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