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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

أنغام
أنغام

شاركت النجمة أنغام فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر إطلالة أنغام

وارتدت أنغام، فستانا طويلا بأكمام طويلة واسعة بطول الفستان باللون الأبيض اللامع، مزينا بكريستالات فضية.

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وكان فستان أنغام من تصميم Jenny Peckham، ووصل سعره إلى 8808 دولارات، أي ما يعادل 270 ألف جنيه مصري.

وقامت أنغام بضم خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا عبر ظهرها بتسريحة انسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت أنغام إطلالتها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت للشفاه اللون الكمشيري، مع الكحل الأسود، والماسكرا والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

واختارت أنغام إكسسورات تتناسب مع تفاصيل إطلالتها، وهو ما أبرز من رقتها وأناقتها.

 

أنغام
أنغام
أنغام
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