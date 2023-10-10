بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

شارك الفنان تامر عاشور صورا له من عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وقد ظهرا بإطلالة متناغمة للغاية.

تفاصيل إطلالة زوجة تامر عاشور في حفل عقد قرانهما

وظهرت زوجة تامر عاشور بفستان أبيض ناعم باللون الأبيض مجسم، ومزين بالورود بنصم كم، وملحق بشال من الظهر من الدانتيل الشفاف وبطول الفستان.

وتركت زوجة تامر عاشور شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة، مع ترك بعض الخضلات منسدلة على وجهها.

واختارت زوجة تامر عاشور مكياجا ناعما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها ويعتمد على الألوان الترابية، مع بعض الإكسسوارات البسيطة والناعمة.

زوجة تامر عاشور في حفل عقد قرانهم

زوجة تامر عاشور في حفل عقد قرانهم

زوجة تامر عاشور في حفل عقد قرانهم