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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

إليسا
إليسا

شاركت الفنانة إليسا متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في ابو ظبي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

سعر فستان إليسا الجينز

وظهرت إليسا بفستان طويل من الجينز، وباكمام طويلة ويتوسطه حزام باللون الرمادي.

 

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 كان فستان إليسا من ماركة Dior، ووصل سعر فستان إليسا إلى 3,200 دولار أي ما يعادل 98,867 ألف جنيه مصري.

 

وتركت إليسا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف إليسا في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع كحل وماسكرا، وآي لاينر باللون الأسود مع الآي شادو باللون الكمشيري.

كما اختارت إليسا بعض الإكسسورات الناعمة، فقد أرتدت قلادة وقرطين وأسورة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أناقتها.

إليسا
فستان إليسا
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