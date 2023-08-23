إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

ظهرت الفنانة إليسا بفساتين بيضاء في مناسبات مختلفة، وقد ظهرت في هذه الإطلالات بصورة جذابة وناعمة للغاية.

إليسا بإطلالات بيضاء تبرز من أناقتها

وقد ظهرت إليسا في برنامج The Voice بجمبسيوت أبيض، وأيضا في الملصق الدعائي لأغنية "العقد" ظهرت بإطلالة بيضاء.

واختارت إليسا الظهور باللون الأبيض عام 2017، وذلك خلال حفلها بمسرح الأوليمبيا في باريس، وقد ظهرت إليسا بفستان أبيض ومعطف أبيض.

وأطلت مرة أخرى إليسا خلال استضافتها في البرامج بالأبيض، وأيضا ظهرت مرة أخرى في إحدى الحفلات بالأبيض.

واختارت إليسا الظهور بجمبسوت أبيض، مع ببنطال أسود من تصميم ستيلا مكارتني.

فيما ظهرت في جلسة تصوير اخرى على البحر بالأبيض، وظهرت إليسا بالأبيض في عرض أزياء لإيلي صعب.

وظهرت إليسا بالأبيض بفستان كاجوال، فيما ارتدت إلبسا فستانا بالأبيض من تصميم Louis Vuitton

وظهرت إليسا مرة اخرى بالأبيض مع إيلي صعب، واختارت إليسا الظهور بالأبيض في حفلها بمهرجان صيف الكويت

وكان أخر ظهور للنجمة إليسا مؤخرا على الملصقات الدعائية لأغنيتها "العقد" بجمبسوت أبيض من العلامة التجارية Barrage Paris لبلال براج.

ووصل سعر جمبسوت إليسا إلى 2650 دولار أي ما يعادل 82 ألف جنيه مصري.

ويعد اللون الأبيض هو من الاختيارات المفضلة لإليسا؛ حيث ظهرت به كثيرا في العديد من المناسبات الخاصة والحفلات وأيضا في كليباتها.

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا

إليسا