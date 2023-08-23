بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

شاركت الفنانة مريهان حسين صور جديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة مريهان حسين من الساحل الشمالي

وارتدت مريهان حسين توب أسود وشورت من اللون الأسود أيضا، وعليه كاش مايوه من اللونين الأسود والبنفسجي وبشراشيب من الأسفل.

وتركت مريهان حسين شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة كيرلي أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل أطلالتها.

واكملت مريهان حسين إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللةن الكمشيري كأحمر شفاه.

وأضافت بعض اللمسات الناعمة من والإكسسورات، فقامت بإرتداء اساور باللون الذهبي، مع نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود.

مريهان حسين

مريهان حسين