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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان ميجان ميركل الجينز

ميجان ميركل
ميجان ميركل

ظهرت ميجان ميركل مع زوجها الأمير هاري، بإطلالة كاجوال عملية للغاية، وقد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي صور لها.

سعر إطلالة ميجان ميركل

وارتدت ميجان ميركل فستانا طويلا من الجينز باللون الكحلي الفاتح والقاتم وباكمام طويلة ويتوسطه حزام من الجينز بنفش لون الفستان، واختارت عليه حذاء جلد باللون الاسود.

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وكان فستان ميجان ميركل من تصميم مصممة الأزياء Carolina Herrera، ووصل سعرها إلى  2,572 ريال سعودي ، وهو ما يعادل 21,185 جنيه مصري.

وقامت ميجات ميركل بلم خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب نع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ميجان ميركل في وضع المكياج او أرتداء الإكسسورات، فقد أختارت ما يتناسب مع إطلالتها.

 

فستان ميجان ميركل
ميجان ميركل
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