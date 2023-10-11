تبدأ من 58 ألف دولار.. كيا تعلن أسعار السيارة الرياضية EV9

أصدرت شركة "كيا" قائمة الأسعار الكاملة لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديد EV9 الكهربائية موديل 2024 ذات الثلاثة صفوف وستبدأ في عمليات التسليم للعملاء في الولايات المتحدة أواخر العام الحالي.

أعلنت كيا أن المستوى الأساسي EV9 Light ذو الدفع الخلفي سيبدأ بسعر 56395 دولارًا (شامل 1495 دولارًا للشحن)، وقالت كيا لاحقًا أن باب الحجوزات سيتم فتحه في 16 أكتوبر لأربعة من خمسة مستويات متوفرة وهما – Light Long Range RWD و Wind AWD و Land AWD و GT-Line AWD. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" بالتفصيل كل طراز مع مميزاته وسعره.

لكن تجدر الإشارة إلى أن طراز EV9 Light RWD وهي نقطة الدخول للطراز يأتي مجهزًا تجهيزًا جيدًا بشكل قياسي مع سبعة مقاعد داخلية، مكسوة بجلد SynTex بالكامل، ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات مزودًا بإمكانيات التدفئة والتهوية، مع المفتاح الرقمي، وشاشة بانورامية تتضمن شاشتين مقاس 12.3 بوصة وشاشة HVAC مقاس 5.0 بوصة مدعومة بالجيل التالي من نظام المعلومات والترفيه ccNC الخاص بكيا الذي يربط الشاشة بقمرة القيادة.

كيا

تتميز سيارة Kia EV9 Light RWD الأساسية بمحرك كهربائي واحد على المحور الخلفي يولد 215 حصانًا و258 رطلًا من عزم الدوران، وهو الطراز الوحيد الذي يتميز بحزمة بطارية صغيرة تبلغ 76.1 كيلووات في الساعة، والتي تتيح نطاقًا يقدر بـ 223 ميلًا في الشحنة الواحدة.

Kia EV9 Light Long Range RWD

تحصل جميع مستويات التقليم الأخرى على حزمة بطارية أكبر تبلغ 99.8 كيلووات في الساعة، لكن طراز كيا EV9 Light Long Range RWD موديل 2024 ذات المدى الطويل والدفع الخلفي يبدأ بسعر 60,695 دولارًا (بما في ذلك 1,495 دولارًا للشحن). ويأتي هذا الطراز مزودًا بشكل قياسي بمولد طاقة مدمج (V2L)، والذي يمكنه تشغيل أجهزة أخرى عن طريق مدها بالطاقة ودعم قدرات الاتصال من السيارة إلى المنزل (V2H) ومن السيارة إلى الشبكة (V2G).

يوفر الطراز Light Long Range RWD أيضًا كراسي الكابتن لركاب الصف الثاني مع أنظمة مساعدة السائق ومنها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية والتحذير من مسافة ركن السيارة للأمام والخلف، وهو مصمم لتسهيل مناورات ركن السيارة في مجموعة متنوعة من المواقف.

Kia EV9 Wind e-AWD

تعد سيارة Kia EV9 Wind e-AWD هي أكثر أنواع الدفع الكلي ذات المحرك المزدوج التي يمكن الحصول عليها، بسعر يبدأ من 65,395 دولارًا (بما في ذلك 1,495 دولارًا للشحن). يتمتع هذا الطراز بقوة 379 حصانًا و443 رطلًا من عزم الدوران، ويأتي مزودًا بنظام الدفع الكلي القياسي الموجه لعزم الدوران وخلوص أرضي أعلى يبلغ 7.8 بوصة. يتم أيضًا تضمين مضخة حرارية وعجلة قيادة مُدفأة في المواصفات القياسية.

Kia EV9 Land e-AWD

تأتي كيا طراز EV9 Land e-AWD، التي تحصل على نفس مجموعة نقل الحركة ذات المحرك المزدوج والمعدات القياسية مثل Wind e-AWD ولكنها تضيف ميزات أكثر متعلقة بالراحة والأناقة والتخصيص مع مزيد من التكنولوجيا في قمرة القيادة.

بسعر يبدأ من 71,395 دولارًا (بما في ذلك الوجهة التي تبلغ 1,495 دولارًا)، تضيف سيارة Kia EV9 Land e-AWD كماليات أنيقة مثل شبكة الإضاءة الرقمية وعجلات قياسية مقاس 20 بوصة من الخارج ومجموعة من وسائل الراحة الداخلية. وتشمل هذه عجلة قيادة قابلة للإمالة والتلسكوب، ومرآة عرض كاملة، ونظام صوت ميريديان بـ 14 مكبر صوت، وشاشة عرض محيطية، وشاشة رؤية النقطة العمياء. يمكنك شراؤها مع حزمة القطر الاختيارية لتضيف إلى قدرة القطر 5,000 رطلا.

كيا

Kia EV9 GT-Line e-AWD

طراز كيا الذي يتصدر نطاق القوة هو EV9 GT-Line بسعر يبدأ من 75,395 دولارًا (بما في ذلك 1,495 شحنًا) يوفر واجهات أمامية وخلفية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى تشطيبات سوداء لامعة وعجلات مقاس 21 بوصة. كما أنها تكتسب أيضًا تفاصيل في داخل الكابينة حصرية، تضفي عيها مزيدًا من الأناقة والعصرية وأيضا الراحة للركاب، منها مقاعد كهربائية، ووضعية الاسترخاء، بالإضافة إلى "مساعد الركن عن بعد الذكي" عن بعد.

تم تصميم هذا النظام للمساعدة في ركن السيارة عن بعد في أماكن ركن معينة أو الخروج منها مع قيام السائق بتشغيل السيارة EV9 من خارج السيارة، بالإضافة إلى ركن السيارة الذكي أثناء وجود السائق داخل السيارة. تتميز سيارة Kia EV9 GT-Line بنفس نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك بقوة 379 حصانًا من مستويات القطع الأخرى للدفع الرباعي الإلكتروني، لكن عزم الدوران الأقصى يصل إلى 516 رطلًا.

بغض النظر عن مجموعة نقل الحركة، فإن جميع مستويات تجهيزات كيا EV9 تتمتع بقدرة قياسية على الشحن السريع بالتيار المستمر على بنية 800 فولت، مما يتيح وقت شحن من 10 إلى 80 % SOC في أقل من 25 دقيقة.

ستبدأ كيا تسليم سياراتها الكهربائية الجديدة بالولايات المتحدة في أواخر 2023. وسيتم استيراد النموذج مبدئيًا من كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مصنع كيا في ويست بوينت، جورجيا في عام 2024.