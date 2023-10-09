جدول صيانات كيا سيراتو .. حافظ على سيارتك

تعتبر السيارة كيا سيراتو واحدة من اشهر الطرازات التي تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا" في السوق المصري، حيث تكتسب هذه المركبة شهرة كبيرة بين طرازات السيدان، بالاضافة إلى تمتعها بمظهر خارجي انيق، وباقة من التجهيزات بحسب الفئات والموديلات المطروحة.

كيا سيراتو

وتشغل الصيانات الدورية بال الكثير من ملاك السيارة كيا سيراتو، حيث يرغب مالكي تلك النسخة ومالكي السيارات بشكل عام، في الحفاظ على سيارتهم واعطائها عمر افتراضي اطول، وذلك للمجافظة عليها ولتجنب العديد من الاعطال.

جدول صيانات كيا سيراتو

نبدأ بصيانة الـ 1000 والـ 10000 كيلومتر، حيث يتممن خلالها تغيير زيت المحرك بالاضافة إلى تغيير فلتر الزيت، إلى جانب الكشف الدوري للسيارة بشكل عام، ونأتي إلى صيانة الـ 20000 كم والتي يتم خلالها تغير زيت المحرك وفلتر الزيت، بالاضافة إلى تغير فلتر الهواء والبوجيهات.

وعندما تقطع السيارة مسافة إجمالية قدرها 30 الف كيلو متر يتم تغيير زيت وفلتر المحرك فقط مع اجراء بعض الفحوصات والكشف الدوري مثل تربيط العفشة والاطمئنان على مستوى التبريد، أما عن صيانة الـ 40 الف كيلومتر فيتم تغير زيت المحرك والفلتر، بالاضافة إلى تغير فلتر الهواء، والبوجيهات، وتغير فلتر البنزين وتغير زيت الفتيس، وزيت الفرامل، وتغير مياه التبريد.

ونأتي إلى صيانة الـ 50 الف كيلومتر والتي يتم فيها تغير الزيت والفلتر مع اجراءات الفحص المعتادة، بينما تتضمن صيانة الـ 60 الف كيلومتر تغير زيت المحرك والفلتر، وفلتر الهواء والبوجيهات، بالاضافة إلى تغير طقم السيور والبلي، اما عن صيانة الـ70 الف كم فيتم تغير زيت المحرك وفلتر الزيت فقط إلى جانب الفحص المتبع

وتتضمن صيانة الـ 80 الف كيلومتر كلا من تغير زيت المحرك والفلتر، وتغير فلتر الهواء، والبوجيهات، وفلتر البنزين، وزيت الفتيس، بالاضافة إلى تغير زيت الفرامل، وتغير مياه التبريد، وعن صيانة الـ 90 الف كيلومتر فيتم تغير الزيت والفلتر، ولصيانة الـ 100 الف كم يتم تغير زيت المحرك والفلتر وفلتر الهواء بالاضافة إلى البوجيهات، مع باقي اجراءات الفحص الكلي.