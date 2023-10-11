لبناء منصات كهربائية.. الحكومة البريطانية تدعم أستون مارتن بـ 11 مليون دولار

منحت الحكومة البريطانية ممثلة في "مركز الدفع المتقدم" شركة أستون مارتن جائزة تقدر بـ 9 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 11 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) لتطوير منصة الشركة المستقبلية لبناء بطارياتها الكهربائية.



وبالإضافة إلى تمويل منصة بناء البطاريات، سيتم استخدام أموال الحكومة البريطانية في البحوث الجديدة لتطوير تقنيات لتقليل الوزن، وإنشاء أدوات رقمية جديدة لدمجها في السيارات، واستخدامها أيضا لتدريب الموظفين على التحول الكهربائي.

أستون مارتن

وقال روبرتو فيديلي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة أستون مارتن : "إن الحصول على تمويلات من مركز الدفع المتقدم APC، يعد بمثابة دفعة كبيرة للتقدم في أهدافها الاستراتيجية في مجال الكهربة ولإكمال سعينا للابتكار".

وأضاف: " توفير المزيد من الموارد لابتكار واكتشاف إمكانيات منصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، سيساعدنا على تحقيق طموحنا في أن نكون شركة رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في قطاع السيارات فائقة الأداء والفاخرة ونحن نتطلع إلى إحراز تقدم في هذا المشروع من خلال شركائنا الشركاء المتعاونين وأشكر APC على دعمهم الرائع"

تهدف أستون مارتن من خلال استراتيجية "Racing.Green". للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من منشآت التصنيع الخاصة بها بحلول عام 2030، مع انبعاثات صافية صفرية عبر سلسلة التوريد بأكملها بحلول عام 2039.

وتستثمر أستون مارتن 2 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة في تكنولوجيا التحول من السيارات البنزين العاملة بمحركات احتراق إلى السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات، مع كون منصة السيارات الكهربائية EV هي الخطوة الكبيرة التالية التي يتعين على الشركة اتخاذها لتحقيق طموحاتها المستقبلية في مجال السيارات الرياضية والاستدامة.

ستقوم شركة لوسيد Lucid بالتعاون مع أستون مارتن من خلال تزويدها بتكنولوجيا السيارات الكهربائية وأنظمة البطاريات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، تستهدف الشركة تصميمًا رباعي المحركات لمركباتها الكهربائية المستقبلية مع تصميم محرك مزدوج للمحور الأمامي.



ومع هذه الحزمة الاستثمارية الجديدة في أستون مارتن، ستحصل الشركة قريبًا على حزمة بطارية جر بقوة 800 فولت ووحدات القيادة التي تحتاجها لبناء السيارات الخارقة والسيارات السوبر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بدعم من قبل مركز تكنولوجيا التصنيع، و Expert Tooling & Automation، و Creative Composites، و Fuzzy Logic Studio، و WMG، جامعة وارويك.