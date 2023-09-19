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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

حادث قوي بـ سباقات
حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

تجري الآن سباقات  فورمولا-1 في سنغافورا ، وخلال تلك السباقات تعرض سائق فريق أستون مارتن المشارك بـ سباقات فورمولا-1 لحادث قوي ، وذلك الحادث جاء خلال التجربة الرسمية للسباق .

 حادث قوي بـ سباق فورمولا -1

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حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

تأثر السائق لانس سترول بالحادث ، وذلك سيجلع يغب عن المشاركة  بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، وجاء الحادث بسبب عدم سيطرة السائق  لانس سترول علي السيارة خلال المنعطف الأخير .

حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

انقسمت سيارة  لانس سترول الي نصفين بسبب حادث التجربة الرسمية على حلبة مارينا باي، وذلك بسبب عقد القدرة علي السيطرة علي السيارة بداخل مضمار السباق .

حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

وسيشارك لانس سترول سائق فريق أستون مارتن بسباق اليابان ، بالإضافة الي انه خرج من سيارة السباق دون أي إصابات وتمكنت من السير علي قدمية .

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