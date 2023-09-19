شاهد| حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

تجري الآن سباقات فورمولا-1 في سنغافورا ، وخلال تلك السباقات تعرض سائق فريق أستون مارتن المشارك بـ سباقات فورمولا-1 لحادث قوي ، وذلك الحادث جاء خلال التجربة الرسمية للسباق .

حادث قوي بـ سباق فورمولا -1

حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

تأثر السائق لانس سترول بالحادث ، وذلك سيجلع يغب عن المشاركة بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، وجاء الحادث بسبب عدم سيطرة السائق لانس سترول علي السيارة خلال المنعطف الأخير .

حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

انقسمت سيارة لانس سترول الي نصفين بسبب حادث التجربة الرسمية على حلبة مارينا باي، وذلك بسبب عقد القدرة علي السيطرة علي السيارة بداخل مضمار السباق .

حادث قوي بـ سباقات فورمولا -1

وسيشارك لانس سترول سائق فريق أستون مارتن بسباق اليابان ، بالإضافة الي انه خرج من سيارة السباق دون أي إصابات وتمكنت من السير علي قدمية .