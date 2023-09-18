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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيف يمكن فحص منظومة التبريد لتعمل بكفاءة.. إرشادات لتجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن طرازات سيارات حديثة تتماشي مع احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم والتنزه مع أسرهم بكل سهولة، كما أن المواطنين المصريين لجأوا إلى سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل جنوني .

يتعرض الكثير من المواطنين عند شراء سيارة جديدة الي نوع من أنواع الاحتيال ، وذلك يحدث عندما يقوم احد المواطنين بشراء سيارة علي أنها جديدة ، وهي في حقيقة الأمر تم استخدامها من قبل ، ولكن تم إعادة أعداد برامجها وعداداتها من قبل متخصصين في هذا الأسلوب من الاحتيال، لتعود كـ سيارة جديدة لم تستخدم من قبل ، ويتم بيعها علي أنها زيرو .

تتوالي زيادات الأسعار داخل السوق المصري للسيارات الجديدة ، نتيجة استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وبالتالي يوجد هناك نقص في عدد السيارات التي تصل الي الوكلاء والموزعين، ومن هنا يتم وضع سعر أضافي علي سعر السيارة الأصلي نتيجة قلة المعروض ، ومن ضمن السيارات التي تغييرة أسعارها وتم وضع أوفر برايس عليها سيارة سيتروين C4X موديل 2023.

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 العديد من طرازات السيارات التي تقاربت أسعارها من بعضها البعض ، وذلك يعود إلى أسعار السيارات المتغيرة باستمرار بسبب الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن تلك الأزمات تغير سعر الدولار المستمر .

نظام التبريد بالسيارة هو المسؤول عن تشغيل المحرك في درجات الحرارة المختلفة ، وبالتالي فأن ارتفاع درجة حرارة السيارة يدل علي وجود عطل بمنظومة تبريد السيارة ، ويتسبب  ذلك في توقف السيارة أثناء السير علي الطرق السريعة، أو يمكن أن تتوقف خلال ميعاد مهم .

سيشهد سوق السيارات الكهربائية العالمي طفرة كبيرة ، وذلك بعد التغلب على أكبر المشاكل التي يعاني منها أصحاب السيارات الكهربائية وهي نفاذ شحن البطارية التي تمد السيارة بالطاقة للحركة ، وبعدها يتم أعادة شحنها مرة أخري وذلك يأخذ بعض الوقت ، خصوصا إذا  كنت تنوي السفر الي مسافة كبيرة .

هوندا سيتى شراء سيارة جديدة سعر سيتروين C4X سيتروين C4X موديل 2023 مرسيدس GLE فولفو XC90 تشغيل المحرك درجات الحرارة المختلفة سيارات كهربائية

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