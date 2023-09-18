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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن فحص منظومة التبريد بالسيارة لـ تعمل بكفاءة| تفاصيل

كيف يمكن فحص منظومة
كيف يمكن فحص منظومة التبريد بالسيارة لـ تعمل بكفاءة

نظام التبريد بالسيارة هو المسؤول عن تشغيل المحرك في درجات الحرارة المختلفة ، وبالتالي فأن ارتفاع درجة حرارة السيارة يدل علي وجود عطل بمنظومة تبريد السيارة ، ويتسبب  ذلك في توقف السيارة أثناء السير علي الطرق السريعة، أو يمكن أن تتوقف خلال ميعاد مهم .

يتكون نظام التبريد بالسيارة من الرادياتير، وسائل التبريد، ومضخة المياه، والمروحة، والخراطيم المختلفة التي تنقل سائل التبريد الي المحرك وغيرة من أجزاء السيارة .

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نظام تبريد السيارة يكمل بشكل متكامل ، وذلك يعني أن أي عطل في هؤلاء الأجزاء السابقة يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة السيارة وأحداث مشكلة بمحرك السيارة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري نصائح لـ كيفية فحص منظومة التبريد بالسيارة لـ تعمل بكفاءة :

1- فحص سائل التبريد

 فحص سائل التبريد

بعد توقف السيارة تماما تأكد من أن المحرك بارد، وبعدها يجب قياس منسوب سائل التبريد بالسيارة من خلال علامات المياه المتواجدة بقربة المياه ، بالإضافة الي تزويدها اذا كانت اقل من المنسوب الطبيعي .

2- التحقق من أي تسرب لـ سائل التبريد :

 التحقق من أي تسرب لـ سائل التبريد

اذا كانت مياه التبريد تنقص باستمرار فيجب عليك أن تقوم بفحص دورة المياه للتأكد من عدم وجود أي تسرب للسائل .

3- النظر باستمرار لـ عداد الحرارة :

 النظر باستمرار لـ عداد الحرارة 

من الضروري أن ينظر دائما مالك السيارة علي لوحة عدادات السيارة ، وذلك من اجل مراقبة ارتفاع في أي من درجات الحرارة .

4- قياس زيت المحرك :

 قياس زيت المحرك

زيت محرك السيارة هو المسئول عن ارتفاع حرارة السيارة، وبالتالي اذا كان هناك انخفاض في مستوي زيت السيارة فذلك يؤدي الي ارتفاع حرارة السيارة .

5- مراجعة خراطيم السيارة :

مراجعة خراطيم السيارة

خراطيم السيارة المسؤولة عن نقل الماء لتبريد المحرك يجب أن تكون سليمة ولا يوجد بها أي تسريبات ، لان إي تسريب بها يؤدي الي ارتفاع الحرارة .

6- عمل مروحة التبريد : 

عمل مروحة التبريد

الريداتير بالسيارة تصل اليه اكبر كمية من الهواء لتبريد السيارة من خلال مروحة التبريد ، وبالتالي يجب التأكد من عملها بشكل تلقائي عند ارتفاع درجة حرارة السيارة .

فحص سائل التبريد النظر باستمرار لمقياس الحرارة مقياس الحرارة قياس زيت المحرك عداد الحرارة راجعة خراطيم السيارة عمل مروحة التبريد درجات الحرارة المختلفة عدادات السيارة

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