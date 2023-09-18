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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات لـ تجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل | تفاصيل

إرشادات لـ تجنب شراء
إرشادات لـ تجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل

يتعرض الكثير من المواطنين عند شراء سيارة جديدة الي نوع من أنواع الاحتيال ، وذلك يحدث عندما يقوم احد المواطنين بشراء سيارة علي أنها جديدة ، وهي في حقيقة الأمر تم استخدامها من قبل ، ولكن تم إعادة أعداد برامجها وعداداتها من قبل متخصصين في هذا الأسلوب من الاحتيال، لتعود كـ سيارة جديدة لم تستخدم من قبل ، ويتم بيعها علي أنها زيرو .

إرشادات لـ تجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل

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إرشادات لـ تجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لـ تجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل :

إرشادات لـ تجنب شراء سيارة جديدة مستخدمة من قبل


1- تغيرات في نظام عادم السيارة :

تغيرات في نظام عادم السيارة

عند الذهاب لـ شراء سيارة جديدة يجب فحص مخرج عادم السيارة عن طريق اليد، ويتم ذلك عن طريق لمس أنبوبه عادم السيارة من الخلف واذا ظهر علي يدك علامات سوداء فذلك يدل علي وجود عطل بمحرك السيارة، أو أنها استخدمت من قبل لفترة زمنية معينة .

2- النظر و ملامسة إطارات السيارة :

النظر و ملامسة إطارات السيارة

يجب أن يقوم المشتري المقبل علي شراء سيارة جديدة من التحقق من الإطارات وذلك يتم من خلال التحقق من أرقام ورموز الإطار المنقوشة علية، ويجب أن يظهر أمامك أربعة أرقام يوضحوا تفاصيل وتاريخ إنتاج الإطار، لأنه من الضروري أن يكون تاريخ إنتاج الإطار أقدم من تاريخ إنتاج السيارة، واذا اكتشفت عكس ذلك فإن السيارة قد تكون تعرضت الي تغير إطاراتها .

 فحص زجاج وزيت السيارة

3- فحص زجاج وزيت السيارة :

 فحص زجاج وزيت السيارة

من الضروري عند الذهاب لشراء سيارة جديدة أن يتم فحص الزجاج من الزاوية السفلية له، وبعد ذلك يجب علي المشتري أن يقوم بفحص زيت السيارة والتأكد من لونه لأنه يدل علي أن السيارة استخدمت من قبل أم لا ، بالإضافة الي أن زيت السيارة الأصلي يكون لونه احمر شفاف ، أما اذا كان لونه داكنا وبه حطام فذلك يدل علي استخدام السيارة من قبل .

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