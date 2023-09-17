بورصة المحافظات | أسعار مرسيدس وتوسان و سبورتاج بالإسماعلية | صور

تتواجد الكثير من طرازات السيارات الجديدة بداخل المحافظات ، حيث يتم شرائها من قبل مواطنين المحافظات المختلفة لتتماشي مع احتياجاتهم، ومع طبيعة طرق وتضاريس المحافظة التي يعيشون بها، وبالتالي يتوافر بسوق السيارات المستعمل داخل محافظة الإسماعلية العديد من السيارات منها مرسيدس E250، وتويوتا كورولا، وهيونداي توسان، وبيجو 508، وكيا سبورتاج .

- كشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لموقع صدى البلد لأخباري عن أسعار 5 سيارات بمحافظة الإسماعلية :

1 - تويوتا كورولا موديل 2015

تتسارع سيارة تويوتا كورولا السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.2 ثانية وبها محرك سعة 2000 سي سي ، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 187 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 143 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

تويوتا كورولا موديل 2015

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بالإسماعلية الي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- هيونداي توسان

قوة هيونداي توسان موديل 2022 تصل الي 180 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر.

هيونداي توسان

تتواجد هيونداي توسان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة الإسماعلية بسعر مليون و 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

3- كيا سبورتاج موديل 2021

عزم دوران سيارة كيا سبورتاج يصل الي 161 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 140 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 62 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

كيا سبورتاج موديل 2021

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 داخل سوق المستعمل المصري بمحافظة الإسماعلية بسعر مليون و 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم وشكل السيارة الخارجي .

4- مرسيدس E250

تحصل سيارة مرسيدس E250 السيدان موديل 2011 الفاخرة علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي ، وتنتج قوة 184 حصان، وعزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة ، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس E250

سعر سيارة مرسيدس E250 موديل 2011 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة الإسماعلية يصل الي مليون و 450 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- بيجو 508 موديل 2022

تستهلك سيارة بيجو 508 السيدان من الوقود ما يصل الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 165 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 62 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.7 ثانية .

بيجو 508 موديل 2022

تباع سيارة بيجو 508 موديل 2022 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة الإسماعلية بسعر مليون و 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية وشكلها الخارجي .