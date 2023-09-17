فرصة.. أرخص هيونداي فيرنا أوتوماتيك بسعر لقطة| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من الطرازات التي يحتاج إليها المواطنين، تساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلي أن هذه السيارات اعتمادية، ولا تحتاج إلي الكثير من الوقود للتحرك أو للتنزه مع العائلية بأقل تكلفة ممكنة.

هيونداي فيرنا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي فيرنا موديل 2004 ، وتنتمي فيرنا إلي فئة السيارات السيدان :

هيونداي فيرنا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري

- سعة محرك هيونداي فيرنا

تستمد هيونداي فيرنا موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتصل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

مقصورة هيونداي فيرنا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري



- سعر فيرنا موديل 2004

هيونداي فيرنا موديل 2004 داخل سوق السيارات

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وقوة محركها ، وشكلها الخارجي.