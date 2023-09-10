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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

أسعار كورولا و اكتافيا
أسعار كورولا و اكتافيا و فيرنا في الشرقية

تضم أسواق محافظات جمهورية مصر العربية للسيارات أنواع مختلفة من الإصدارات التي يرغب في اقتناءها المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على قطاع صناعة السيارات عالميا، مما نتج عنه تقلص في إنتاج السيارات الجديدة .

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بالإضافة الي أن سكان كل محافظة يفضلون شراء سيارات مختلفة عن المحافظات الأخرى ، وذلك يعود الي طبيعة تضاريس الأراضي ، وحسب استخدامات سكان كل محافظة .

- في ذلك السياق يوضح خبير السيارات ايمن يوسف لـ موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات بسوق السيارات المستعمل بمحافظة الشرقية :

1- هيونداي فيرنا موديل 2013

تحصل سيارة  هيونداي فيرنا السيدان علي قوتها من محرك 1600 سي سي ، مدعوم بناقل حركة مانيوال، ينتج قوة 106 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

 هيونداي فيرنا موديل 2013

هيونداي فيرنا موديل 2013 تباع بالسوق المصري للسيارات بمحافظة الشرقية بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- ميتسوبيشي لانسر سوبر أكشن

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر سوبر أكشن موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك ،  وتنتج قوة 105 حصان، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

ميتسوبيشي لانسر سوبر أكشن

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر سوبر أكشن موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بمحافظة الشرقية يصل إلى 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- تويوتا كورولا السيدان

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 147 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

 تويوتا كورولا السيدان

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 داخل سوق السيارات بسعر 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- هيونداي النترا موديل 2010

عزم دوران سيارة هيونداي النترا  يصل الي 153 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 121 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات .

هيونداي النترا موديل 2010

تتواجد سيارة هيونداي النترا موديل 2010 السيدان داخل سوق السيارات المصري بمحافظة الشرقية بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- سكودا أوكتافيا

تصل قوة سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2006 الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 148 نيوتن/متر، وقوة 102 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي .

 سكودا اوكتافيا

تأتي سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2006 داخل سوق السيارات بمحافظة الشرقية بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة، وشكلها الخارجي .

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