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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه.. صور

سيارة Aska A5 الطائرة
سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه

قام فريق مكون من 50 فرد بابتكار سيارة طائرة بمفهوم جديد ويطلق عليها اسم سيارة Aska A5 الطائرة، بالإضافة إلى أنها تحتوي علي مميزات عدة منها إمكانية الإقلاع  عموديًا وأفقيًا مثل المروحية، بالتالي هذا لا يجعلها بحاجة الي أماكن كبيرة للهبوط بها .

سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه

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من جانبه وضح  الرئيس التنفيذي جاي كابلينسكي قائلا  إن الطائرة Aska A5 التي تتسع لأربعة مقاعد، ويتم دفعها في الهواء بواسطة ستة مراوح، أربعة منها يمكن أن تدور من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي لتسهيل الانتقال من الإقلاع إلى الطيران".

سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه

ويمكن لسيارة سيارة Aska A5 الطائرة أن تقوم بالقلاع بشكل أفقي ، ولكن هنا يجب أن تتسارع بواسطة المحرك الكهربائي المتواجد بها المتواجد مع كل عجلة خلفية وتحتوي سيارة Aska A5 الطائرة علي بطارية سعة 100.0 كيلووات/ساعة .

- مدي طيران Aska A5

يمكن لـ سيارة Aska A5 الطائرة  أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 250 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 241 كم/ساعة، وعند تحويلها لتعمل بنظام القيادة علي الطريق كـ سيارة يتم طي الأجنحة الأمامية والخلفية اعلي جسم الطائرة ، وتلك العملية لا تستغرق إلا دقيقة واحدة .

سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه

- سعر سيارة Aska A5 الطائرة

سيارة Aska لم تحصل على رخصة سير بالشوارع حتي الآن بعد، للسير بالشوارع، وحتي الآن تم حجزها الي ما يقرب من 100 شخص،  وسيصل سعرها الي 800 ألف دولار، أي ما يعادل 24 مليون و 719 ألف جنيه مصري تقريباً .

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