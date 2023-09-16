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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك نصف مليون جنيه.. 5 سيارات سيدان زيرو

5 سيارات زيرو في
5 سيارات زيرو في السوق المصري

يحتوي السوق المصري على باقة من سيارات السيدان، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى اللمسة الخاصة بالتصميم الخارجي، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عنصر السعر والذي يعد من اهم اركان المعادلة الشرائية لدى الكثير.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو في السوق المصري بسعر يبدأ من نصف مليون جنيه.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

1 - نيسان صني 

 

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 من 510.400 جنيه، وذلك للفئة الاولى مانيوال، بينما تتراوح اسعار الفئات الاخرى والتي تعتمد على علبة تروس اوتوماتيكية بين 541.500 و 576 الف جنيه، وتتمتع جميع الفئات بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

2 - سوزوكي سياز

 

تقدم السيارة سوزوكي سياز بسعر رسمي بيلغ 684.900 جنيه للفئة الثانية، لموديلات 2022، وتعتمد سياز على ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، جر امامي، ومحرك بقوة 104 حصان، 4 سلندر، مع عزم دوران 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

3 - بيجو 301 

 

تتصدر السيارة بيجو 301 موديل 2023 قائمة الاقل سعرًا بين طرازات العلامة التجارية الفرنسية، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبلغ 669,990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 115 حصان 4 سلندر، مع 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك سداسي السرعات، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ومعدل استهلاك للبنزين يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

4 - ام جي 6

 

تعتبر ام جي 6 موديل 2023 هي اغلى اصدارات MG في مصر، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 929.990 جنيه، أما عن القدرات الفنية فيمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7 ثواني، حيث دعمت بمحرك تيربو 1500 سي سي، يولد 169 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

5 - بيستون B70

 

تبدأ اسعار السيارة بيستون B70 موديل 2023 من مليون 25 الف حتى مليون 295 الف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 169 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

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