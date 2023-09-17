خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك| تفاصيل

الزجاج الأمامي للسيارة له عدد من الفوائد ويسمي " حاجز الرياح" ، ويتم استخدامه في السيارات لمنع الرياح والأتربة من الدخول الي مقصورة السيارة ، بالإضافة الي أن عدم وجود الزجاج الأمامي للسيارة يتسبب في عدم القدرة علي السيطرة بالسيارة وبالتالي يحدث أثناء سيرها علي الطرق السريعة خليل بسبب مواجهتها للهواء بشكل مباشر .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

تم صنع الزجاج الأمامي للسيارات من الزجاج المصفى ويحتوي علي طبقة زجاجية وطبقة بلاستيك مصفحة بينهم ، ويتم تركيب الزجاج بناء علي اطار خارجي .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

هناك فوائد عدة للزجاج الأمامي للسيارة منها حماية السائق والركاب من الرياح و الحطام المتطاير و الغبار، والحشرات، والأحجار، بالإضافة الي انه يمكن تظليل الزجاج الأمامي للحماية من الأشعة الفوق بنفسجية ، وهناك زجاج بالفعل يحتوي علي طبقات تحمي من بداخل السيارة من الأشعة الضارة .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

خط الدفاع الأول بالسيارة هو الزجاج وبالتالي يجب إن يكون بحالة جيدة ولا يوجد به شروخ أو كسور ، وبالتالي يجب المحافظة عليه من الإتلاف حتي لا يتسبب ذلك في تغييرة حماية ركاب السيارة .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك :

1- يجب إزالة الجلد المتواجد حول الزجاج الأمامي " الجوان"، بشكل صحيح حتي لا يتلف وتتطر الي شراء واحد اخر جديد ، وبالتالي ترتفع تكلفة تغير الزجاح .

2- يجب استخدام سكين بارد لإزالة لوح الزجاج الأمامي وفصله عن مواد اللحام ببطىء حتي لا تحدث ضرر او كسور به أقناء تغيرة ان لم يكن به شروخ .

3- بعد فصل زجاج السيارة من اللحام يجب ان يقوم شخين بتحريك الزجاج لأعلي بشكل مستقيم ويتم وضعة جانبا بمكان أمن .

4- يجب استخدام فرشاة ومعها ماء لتنظيف أى ملوثات متواجدة حول أطار الزجاج بالسيارة ، وذلك لان عملية تركيب زجاج جديد تحتاج الي نظافة حتي يتم لصق الزجاج بشكل أمن .

5- إزالة أى صدأ من مكان الزجاج القديم بأستخدام سنفرة .

6- بعد التنظيف يتم وضع مادة لمنع الصدء ، وذلك قبل تثبيت الزجاج الجديد ، ومن ثم يتم وضع المادة اللاصقة الخاصة بالزجاج الجديد ، وبعدها يتم تركيب الزجاج الجديد بحرص ، مع التأكد من عدم وجود فرغات بين الزجاج وجسم السيارة .

7- بعد تركيب الزجاج يتم تركيب الجوان الخاص بالزجاج الأمامي ، ويتم وضع شريط لاصق علي الزجاج الجديد لمدة 24 ساعة .