عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك| تفاصيل

خطوات بسيطة لاستبدال
خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

الزجاج الأمامي للسيارة له عدد من الفوائد ويسمي " حاجز الرياح" ، ويتم استخدامه في السيارات لمنع الرياح والأتربة من الدخول الي مقصورة السيارة ، بالإضافة الي أن عدم وجود الزجاج الأمامي للسيارة يتسبب في عدم القدرة علي السيطرة بالسيارة وبالتالي يحدث أثناء سيرها علي الطرق السريعة خليل بسبب مواجهتها للهواء بشكل مباشر .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان | تفاصيل

أسعار أشهر 5 سيارات كروس أوفر صينية في مصر

تم صنع الزجاج الأمامي للسيارات من الزجاج المصفى ويحتوي علي طبقة زجاجية وطبقة بلاستيك مصفحة بينهم ، ويتم تركيب الزجاج بناء علي اطار خارجي .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

هناك فوائد عدة للزجاج الأمامي للسيارة منها حماية السائق والركاب من الرياح و الحطام المتطاير و الغبار، والحشرات، والأحجار، بالإضافة الي انه يمكن تظليل الزجاج الأمامي للحماية من الأشعة الفوق بنفسجية ، وهناك زجاج بالفعل يحتوي علي طبقات تحمي من بداخل السيارة من الأشعة الضارة .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

خط الدفاع الأول بالسيارة هو الزجاج وبالتالي يجب إن يكون بحالة جيدة ولا يوجد به شروخ أو كسور ، وبالتالي يجب المحافظة عليه من الإتلاف حتي لا يتسبب ذلك في تغييرة حماية ركاب السيارة .

خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات بسيطة لاستبدال زجاج سيارتك بنفسك :

1- يجب إزالة الجلد المتواجد حول الزجاج الأمامي " الجوان"، بشكل صحيح حتي لا يتلف وتتطر الي شراء واحد اخر جديد ، وبالتالي ترتفع تكلفة تغير الزجاح .

2- يجب استخدام سكين بارد لإزالة لوح الزجاج الأمامي وفصله عن مواد اللحام ببطىء حتي لا تحدث ضرر او كسور به أقناء تغيرة ان لم يكن به شروخ .

3- بعد فصل زجاج السيارة من اللحام يجب ان يقوم شخين بتحريك الزجاج لأعلي بشكل مستقيم ويتم وضعة جانبا بمكان أمن .

4- يجب استخدام فرشاة ومعها ماء لتنظيف أى ملوثات متواجدة حول أطار الزجاج بالسيارة ، وذلك لان عملية تركيب زجاج جديد تحتاج الي نظافة حتي يتم لصق الزجاج بشكل أمن .

5- إزالة أى صدأ من مكان الزجاج القديم بأستخدام سنفرة .

6- بعد التنظيف يتم وضع مادة لمنع الصدء ، وذلك قبل تثبيت الزجاج الجديد ، ومن ثم يتم وضع المادة اللاصقة الخاصة بالزجاج الجديد ، وبعدها يتم تركيب الزجاج الجديد بحرص ، مع التأكد من عدم وجود فرغات بين الزجاج وجسم السيارة .

7- بعد تركيب الزجاج يتم تركيب الجوان الخاص بالزجاج الأمامي ، ويتم وضع شريط لاصق علي الزجاج الجديد لمدة 24 ساعة .

الفوائد السيارات الرياح الأتربة مقصورة السيارة الزجاج الأمامي للسيارة الزجاج الأمامي للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

الفرق بين رينو سانديرو وسوزوكي سويفت الهاتشباك |بالأسعار

خصومات وهدايا وكشف بالمجان على سيارات نيسان | تفاصيل

كوبرا فورمينتور 2023 بأسعار جديدة.. صور

أسعار بيجو 408 بعد الأوفر برايس 2023 في مصر

فرصة.. أرخص هيونداي فيرنا أوتوماتيك بسعر لقطة| صور

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بـ 170 ألف جنيه | صور

نص مليون جنيه.. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024 في مصر|صور

أول ظهور لـ تسلا Model 3 الجديدة| فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الجديد في خناقة مصطفى قمر وطارق الشناوى.. مأساة حورية فرغلى.. انتصار محمد فراج على أكرم حسنى

بعد زيادة أجور العاملين في الدولة.. بشرى لعمال القطاع الخاص قبل نهاية العام

النشرة الدينية .. الحد الأدنى لكليات تنسيق جامعة الأزهر 2023.. وعلي جمعة يحسم الجدل حول مشروعية الاحتفال بالمولد

تنسيق جامعة الأزهر 2023 أدبي بنين وبنات.. اعرف كليتك الآن

فلكيًا وبشكل رسمي.. هذا موعد المولد النبوي الشريف| ويومان عطلة للموظفين

إصابة 3 أشخاص في قصف أوكراني على مقاطعة كورسك غرب روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ