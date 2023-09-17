كوبرا فورمينتور 2023 بأسعار جديدة.. صور

تغيرت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ،نتيجة العديد من التعثرات التي واجهة قطاع صناعة السيارات عالميا، وذلك أدي الي تقلص إنتاج السيارات وعدم توافرها لدي الموزعين ، وبالتالي عندما توافره السيارات موديل 2023 تم زيادة سعرها عن السعر الأصلي نتيجة إضافة أوفر برايس علي السعر الأساسي .
- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 بالأسعار الجديدة :
- سعة محرك كوبرا فورمينتور :
تحتوي سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 الجديدة علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وينتج قوة 190 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وتصل سرعة كوبرا فورمينتور القصوى الي 218 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية .
- وسائل الامان بـ كوبرا فورمينتور :
زودت سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات أماميه للاصطفاف ، ووسائد هوائية ، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- أسعار كوبرا فورمينتور الجديدة :
تعرض سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 للبيع بسعر بالسوق المصري للسيارات رسمي يصل الي مليون و 650 ألف جنيه، وتباع حالياً في مصر بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه، بفارق سعر 650 ألف جنيه تم إضافتهم علي السعر الأصلي للسيارة .