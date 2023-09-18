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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتراوح من 600 ألف لـ مليون جنيه.. سيارات 2024 عائلية| صور

تتراوح من 600 ألف
تتراوح من 600 ألف لـ مليون جنيه ..سيارات 2024 عائلية

يبحث المواطنون في السوق المصري للسيارات عن طرازات عائلية جديدة موديل 2024 ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي الشعور بالراحة والأمان عند قيادتها والتنقل من مكان لأخر ومن هذه السيارات جيلي جى اكس ٣ برو ، واوبل كورسا ، وشانجان سي-اس-35-بلس، وجيتور X70 ، وشيرى تيجو 7 برو .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات عائلية موديل 2025 بالسوق المصري :

1- جيلي جى اكس ٣ برو

تستخدم سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 103 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر .

جيلي جى اكس ٣ برو

تتوافر سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 669 ألف جنيه .

2- اوبل كورسا موديل 2024

تصل سرعة اوبل كورسا القصوى الي 207 كم/ساعة، وتنتج قوة 130 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية ، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر.

اوبل كورسا موديل 2024

سعر سيارة اوبل كورسا موديل 2024 يصل الي 979 ألف جنيه .

3- شانجان سي-اس-35-بلس

قوة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 تصل الي 160 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر ، ويتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

شانجان سي-اس-35-بلس

تتواجد سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 980 ألف جنيه .

4- جيتور X70 موديل 2024

تتسارع جيتور X70 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 147 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 جيتور X70 موديل 2024

يبلغ سعر سيارة جيتور X70 موديل 2024 بسوق السيارات المصري 894 ألف جنيه .

5- شيرى تيجو 7 برو

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتخرج قوة 154 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

شيرى تيجو 7 برو

تباع سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

جيلي جى اكس ٣ برو أوبل كورسا شانجان سي-اس-35-بلس جيتور X70 شيري تيجو 7 برو السوق المصري للسيارات طرازات عائلية جديدة موديل 2024

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