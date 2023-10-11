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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الروسية تفضح دور بريطانيا وأمريكا والناتو في تجنيد الإرهابيين لصالح أوكرانيا

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة والناتو

قال رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الأربعاء، إن المخابرات الغربية والمنظمات غير الحكومية تقوم بتجنيد إرهابيين ومرتزقة دوليين لصالح الجيش الأوكراني.

وأضاف بورتنيكوف أنه في دول الاتحاد الأوروبي وتحت رعاية أجهزة استخبارات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هناك 17 معسكرًا للتدريب حيث يتم إعداد المسلحين لصالح أوكرانيا.

وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية تلعب دورًا رائدًا في زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان، لافتا إلى أنهم يركزون على إنشاء "حزام من عدم الاستقرار" على الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة.

ولفت بورتنيكوف إلى أن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا تنظر في مسألة إعادة القواعد الأمريكية في أفغانستان، كما أنهم يحدثان انقساما في قيادة "طالبان" ويحبطون الجهود المبذولة لاستعادة الاقتصاد الأفغاني.

وأوضح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يسعيان "للاستحواذ" العسكري على فضاء رابطة الدول المستقلة.

وأضاف أن الغرب جعل من أوكرانيا منصة يتعلم فيها الإرهابيون والمرتزقة أساليب الحرب الحديثة لتطبيق هذه التجربة في بلدان رابطة الدول المستقلة.

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