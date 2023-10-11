بطائرتين بدون طيار.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك الحدودية، بينما حاولت كييف مهاجمة منشآت على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إنه خلال الليلة "تم إحباط محاولتين من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على منشآت على الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة الروسية في بيانها، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت طائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، أن القوات الروسية صدت 16 هجومًا أوكرانيًا في جمهورية لوجانسك الشعبية خلال الأسبوع، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 230 من قوات العدو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال باسيشنيك عبر حسابة على تليجرام: "خلال الأسبوع الماضي، أحبطت قواتنا 19 محاولة برية و18 محاولة جوية للعدو لمهاجمة أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية، وفي قطاع بيريستوفوي-بيريزدنوي، صدت 7 هجمات للعدو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا بين قتيل وجريح".