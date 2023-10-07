الجيش الأوكراني: 34 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية في مختلف الجبهات

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 أنه جرى اشتباكات قتالية بين قوات الدفاع الأوكرانية والجيش الروسي في اتجاهات مختلفة من الجبهة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له، "تواصل قوات الدفاع الأوكرانية الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ عمليات هجومية في اتجاه ميليتوبول وعمليات هجومية في اتجاه باخموت، وتدمر العدو، وتحرر الأراضي المحتلة مؤقتًا خطوة بخطوة، وتحصل على موطئ قدم. وجاء في التقرير: "على الحدود المتحققة"، بحسب ما أوردته صحيفة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية، شنت أمس الجمعة هجوماً صاروخياً على منشأة مدنية في وسط مدينة خاركيف، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين ولحقت أضرار بواحد وستين مبنى سكنيا و17 منزلا خاصا و10 مرافق اجتماعية ومنزلية.

وبحسب هيئة الأركان العامة، فإن الجيش الروسي شن أمس الجمعة ثلاث ضربات صاروخية، و67 غارة جوية، و46 هجومًا من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والأهداف المدنية وتعرضت المنازل الخاصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير والأضرار.