ضربة قوية لكييف.. بوتين يعلن تقدم القوات الروسية في 12 منطقة بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تقدمت حوالي 300-1600 متر في 12 منطقة على خط المواجهة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين، في منتدي “فالداي”، “القوات تتقدم… بالأمس، أحرزنا تقدما في 12 منطقة علي طول خط المواجهة”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: “هذا ما يسمى تحسين الموقف في ساحة المعركة، هذه أشياء تكتيكية، لكنها مهمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين إن روسيا عارضت دائما انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لأنه يشكل تهديدا لأمن موسكو، لكنها لن تعترض على انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي وحصلت على وضع المرشح الرسمي من الاتحاد الأوروبي، ولكن عملية تلبية متطلبات الانضمام من المرجح أن تستغرق سنوات عديدة.