بعد مصرع قائدهم.. بوتين يكشف مصير قوات فاجنر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الآلاف من مقاتلي مجموعة فاجنر وقعوا عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلي أن موسكو لا تمتلك شركات عسكرية خاصة.

وأضاف بوتين في منتدي فالداي: “عدة آلاف من مقاتلي فاجنر وقعوا عقودًا مع القوات المسلحة الروسية”.

وأوضح بوتين، أن “القوات الروسية تشعر بالثقة على خط المواجهة في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن روسيا عارضت دائما انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لأنه يشكل تهديدا لأمن موسكو، لكنها لن تعترض على انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي وحصلت على وضع المرشح الرسمي من الاتحاد الأوروبي، ولكن عملية تلبية متطلبات الانضمام من المرجح أن تستغرق سنوات عديدة.