إعلان غريب.. بوتين يرحب بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا عارضت دائما انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لأنه يشكل تهديدا لأمن موسكو، لكنها لن تعترض على انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي وحصلت على وضع المرشح الرسمي من الاتحاد الأوروبي، ولكن عملية تلبية متطلبات الانضمام من المرجح أن تستغرق سنوات عديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن أوروبا تغلق علي روسيا بستار حديدي جديد، مضيفا أن العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا أضرت بالاقتصاد الأوروبي بينما أصبح الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الآسيوي أكثر قدرة على المنافسة.

وكان بوتين، يتحدث خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدي فالداي للمناقشة في سوتشي.