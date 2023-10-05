بوتين: أوكرانيا ستصمد أسبوعا فقط بمجرد توقف المساعدة العسكرية الغربية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأوكرانيا أن تواصل القتال إلا لمدة أسبوع بمجرد توقف المساعدة العسكرية الغربية.

وأضاف بوتين، خلال منتدي فالداي، إن “اقتصاد أوكرانيا غير قادر على البقاء دون دعم أجنبي”.

وأوضح الرئيس الروسي، أن “حلف شمال الأطلسي “الناتو”، هو في المقام الأول أداة للسياسة الخارجية الأمريكية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن الولايات المتحدة ستطبع مزيدًا من النقود لدعم أوكرانيا.

وأضاف بوتين، في منتدي فالداي، أن “الوضع الاقتصادي بالنسبة لأوروبا أكثر صعوبة مما هو عليه في الولايات المتحدة”.

وأوضح أن “الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تعاني من الركود، باستثناء إيطاليا وإسبانيا، حيث يرتبط النمو بزيادة أسعار العقارات”.

ولفت بوتين الانتباه إلى أن “العديد من المصنعين من أوروبا ينتقلون إلى الولايات المتحدة بسبب الطاقة الرخيصة”.