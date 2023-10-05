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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف عن مفاجأة بشأن التحقيق في تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لا توجد نتائج للتحقيق في تفجير “نورد ستريم”، وعلى الأرجح لن تكون هناك نتائج.

وأضاف بوتين في منتدي فالداي: “لا يُسمح لنا بالمشاركة في التحقيق، على الرغم من مقترحاتنا ودعواتنا المتكررة للقيام بذلك. لا توجد نتائج، ولا توجد تحقيقات، وعلى ما يبدو لن تكون هناك”.

ووقعت التفجيرات في 26 سبتمبر 2022 في خطي أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2.

ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.

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وأفاد مشغل نورد ستريم، بأن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

نورد ستريم بوتين الرئيس الروسى

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