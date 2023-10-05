بوتين: نواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي وندفع الأموال لأوكرانيا مقابل العبور

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وأضاف بوتين في منتدي فالدي: “نواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي.. وروسيا تدفع لأوكرانيا مقابل نقل الغاز إلى أوروبا، لأن هذه دولة عبور، ونحن بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتنا تجاه شركاتنا”.

وأوضح بوتين أن ”روسيا تدفع الأموال مقابل العبور، ويصفوننا بالمعتدي، ولكن يبدو أن رائحة الأموال لا رائحة لها”.

ومنذ قليل، كشف بوتين، عن خسائر أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد، مؤكدا أن “كييف خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء الهجوم”.

وأضاف الرئيس الروسي خلال منتدي فالدي: “واثق من أننا سنحقق أهدافنا في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن هناك سببين لاستخدام الأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الروسية وهما: “ضربة نووية ضد روسيا”، “تهديد لوجود روسيا”.

وقال بوتين، في منتدي فالدي، إن “رد روسيا على ضربة نووية على أراضيها سيكون 100 ضعف، ولن يبقى للعدو أي فرصة للبقاء علي قيد الحياة”.