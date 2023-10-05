سنحقق أهدافنا.. بوتين يعلن خسائر كارثية لـ أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خسائر أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد.

وقال بوتين، في منتدي فالدي، إن “أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد”.

وأضاف: “واثق من أننا سنحقق أهدافنا في أوكرانيا”.

ومنذ قليل، قال بوتين، إن هناك سببين لاستخدام الأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الروسية وهما: “ضربة نووية ضد روسيا”، “تهديد لوجود روسيا”.

وقال بوتين، في منتدي فالدي، إن “رد روسيا على ضربة نووية على أراضيها سيكون 100 ضعف، ولن يبقى للعدو أي فرصة للبقاء علي قيد الحياة”.

وأضاف: “أعداء روسيا يعلمون قدراتنا النووية وسنستخدم السلاح النووي إذا استخدم ضدنا”.

وتابع قائلا: “لست على استعداد للقول إذا كنا بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أم لا”.