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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: تضخم أسعار الغذاء بسبب طباعة أمريكا 9 تريليونات دولار خلال جائحة كورونا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن طباعة النقود ونشرها حول العالم لا تكلف الولايات المتحدة شيئًا، حيث طبعوا خلال وبعد جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، أكثر من 9 تريليونات دولار.

 

قال بوتين خلال منتدي فالداي” "في النهاية، سيطبعون المزيد من النقود؛ لقد طبعوا أكثر من تسعة تريليونات دولار خلال فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا وخلال جائحة فيروس كورونا… طباعة المزيد منها ونشرها في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء، وهو أمر لا يكلفهم شيئًا".

 

ومنذ قليل، قال بوتين، إن الولايات المتحدة ستطبع مزيدًا من النقود لدعم أوكرانيا.

وأضاف بوتين، في منتدي فالدي، أن “الوضع الاقتصادي بالنسبة لأوروبا أكثر صعوبة مما هو عليه في الولايات المتحدة”.

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وقال إن “الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تعاني من الركود، باستثناء إيطاليا وإسبانيا، حيث يرتبط النمو بزيادة أسعار العقارات”.

ولفت بوتين الانتباه إلى أن “العديد من المصنعين من أوروبا ينتقلون إلى الولايات المتحدة بسبب الطاقة الرخيصة

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