بوتين: أمريكا ستطبع مزيدا من النقود لدعم أوكرانيا..واقتصاد أوروبا يعاني من الركود

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستطبع مزيدًا من النقود لدعم أوكرانيا.

وأضاف بوتين، في منتدي فالدي، أن “الوضع الاقتصادي بالنسبة لأوروبا أكثر صعوبة مما هو عليه في الولايات المتحدة”.

وتاب بوتين أن “الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تعاني من الركود، باستثناء إيطاليا وإسبانيا، حيث يرتبط النمو بزيادة أسعار العقارات”.

ولفت بوتين الانتباه إلى أن “العديد من المصنعين من أوروبا ينتقلون إلى الولايات المتحدة بسبب الطاقة الرخيصة”.

وأضاف أن “مستوى المعيشة في الاتحاد الأوروبي يتراجع، حيث انخفض بنسبة ٪1.5 خلال الأشهر الأخيرة”.

وأوضح الرئيس الروسي، “أوروبا تساعد أوكرانيا على حساب اقتصادها وشعبها”.